ДТЕК застосував екстренні відключення на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині

Енергохолдинг ДТЕК застосував екстренні відключення в Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Графіки стабілізаційних відключень в цих регіонах наразі не діють. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина: через чергову масовану атаку Росії на об’єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення. Графіки стабілізаційних відключень поки не діють. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується", - повідомляє компанія.

Нагадаємо, в другій половині дня 5 грудня по всій території України, окрім АР Крим, оголосили повітряну тривогу. Російська Федерація намагалася знову завдати масованого ракетного удару по регіонам, ракети запускали одразу з трьох районів, але більшість з них ліквідувала ППО. Загалом вдалося збити понад 60 з 70 російських ракет.

Для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.

Тоді російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Зокрема, зі значними труднощами зіткнулася столиця України, також знеструмленими залишилися всі атомні станцій, більшість теплових та гідроелектростанцій.