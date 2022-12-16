В Україні вводяться екстрені відключення світла через пошкодження енергооб’єктів

Внаслідок ракетних ударів 16 грудня пошкоджено енергооб’єкти на сході і півдні країни, по всій Україні вводяться екстрені аварійні відключення світла.

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Про це повідомляють міністр енергетики Герман Галущенко і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються. Можливо падіння обсягів генерації", - повідомив Галущенко.

Тимошенко повідомив, що по всій країні вводяться екстрені аварійні відключення світла у зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України.

Всі служби працюють на місцях попадань.

Нагадаємо, зранку 16 грудня по всій Україні оголошена повітряна тривога. Вже відомо про вибухи у Києві, Харківській області, Кривому Розі та Запоріжжі.

Джерело фото: Depositphotos