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В Украине вводятся экстренные отключения света из-за повреждений энергообъектов
В результате ракетных ударов 16 декабря повреждены энергообъекты на востоке и юге страны, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света.
Об этом сообщают министр энергетики Герман Галущенко и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .
"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Обстрелы продолжаются. Возможно падение объемов генерации", - сообщил Галущенко.
Тимошенко сообщил, что по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света в связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Все службы работают на местах попадания.
Напомним, с утра 16 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога. Уже известно о взрывах в Киеве, Харьковской области, Кривом Роге и Запорожье.
Источник фото: Depositphotos