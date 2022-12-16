В Украине вводятся экстренные отключения света из-за повреждений энергообъектов

В результате ракетных ударов 16 декабря повреждены энергообъекты на востоке и юге страны, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света.

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Об этом сообщают министр энергетики Герман Галущенко и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .

"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Обстрелы продолжаются. Возможно падение объемов генерации", - сообщил Галущенко.

Тимошенко сообщил, что по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света в связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины.

Все службы работают на местах попадания.

Напомним, с утра 16 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога. Уже известно о взрывах в Киеве, Харьковской области, Кривом Роге и Запорожье.

Источник фото: Depositphotos