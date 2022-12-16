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Происшествия
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Оккупанты попали в жилой дом в Кривом Роге: два человека погибли

Оккупанты попали в жилой дом в Кривом Роге: два человека погибли

Российские оккупационные войска 16 декабря обстреляли Кривой Рог, есть попадание в жилой дом.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Попадание в жилой дом. Есть разрушения. Под завалами могут быть люди", - отметил он.

На месте работают экстренные службы.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате попадания ракеты в жилом доме разрушен подъезд.

"Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице", - отметил он.

Напомним, с утра 16 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога. Уже известно о взрывах в Киеве и Харьковской области .

Автор:
Нина Комащенко