Взрывы в Киеве: что известно

Во время массированной ракетной атаки 16 декабря в Киеве прогремели взрывы.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы выезжают на место. Оставайтесь в укрытиях!", - отметил он.

Еще взрывы были в Днепровском и Голосеевском районе столицы.

Отметим, что утром 16 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Враг массированно атакует Украину ракетами.

В Киевской области работает противовоздушная оборона.