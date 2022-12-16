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В Запорожье зафиксировали полтора десятка "прилетов"

В Запорожье зафиксировали полтора десятка "прилетов"

В ходе массированной ракетной атаки 16 декабря в Запорожье зафиксировали полтора десятка "прилетов".

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух

"Пока известно о полутора десятках "прилетов" российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются", - отметил он.

По его словам, в настоящее время работают все соответствующие службы.

"Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры", - отметил Старух.

Автор:
Светлана Манько