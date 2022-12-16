В ходе массированной ракетной атаки 16 декабря в Запорожье зафиксировали полтора десятка "прилетов".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух

"Пока известно о полутора десятках "прилетов" российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются", - отметил он.

По его словам, в настоящее время работают все соответствующие службы.

"Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры", - отметил Старух.