- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Запорожье зафиксировали полтора десятка "прилетов"
В ходе массированной ракетной атаки 16 декабря в Запорожье зафиксировали полтора десятка "прилетов".
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух
"Пока известно о полутора десятках "прилетов" российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются", - отметил он.
По его словам, в настоящее время работают все соответствующие службы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры", - отметил Старух.