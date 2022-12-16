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Происшествия
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В Киеве экстренные отключения света и проблемы с водоснабжением

В Киеве экстренные отключения света и проблемы с водоснабжением

В Киеве ввели экстренные отключения света из-за ракетной атаки РФ, также есть проблемы с водоснабжением во всех районах города.

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Об этом сообщает ДТЭК и мэр столицы Виталий Кличко .

"В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему", – отметил Кличко.

Он призвал жителей столицы подготовить запас питьевой и технической воды.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света.

Напомним, во время массированной ракетной атаки 16 декабря в Киеве прогремели взрывы в трех районах.

Автор:
Нина Комащенко