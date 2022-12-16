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Категория
Транспорт
Дата публикации

В Киеве временно остановлено движение метро

В Киеве временно остановлено движение метро

16 декабря в Киеве временно остановлено движение метро на всех ветвях.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие", - говорится в сообщении.

Там отметили, что о возобновлении движения сообщат дополнительно.

Напомним, во время массированной ракетной атаки 16 декабря в Киеве прогремели взрывы в трех районах.

Автор:
Светлана Манько