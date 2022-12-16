16 декабря в Киеве временно остановлено движение метро на всех ветвях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие", - говорится в сообщении.

Там отметили, что о возобновлении движения сообщат дополнительно.

Напомним, во время массированной ракетной атаки 16 декабря в Киеве прогремели взрывы в трех районах.