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В Киеве временно остановлено движение метро
16 декабря в Киеве временно остановлено движение метро на всех ветвях.
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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие", - говорится в сообщении.
Там отметили, что о возобновлении движения сообщат дополнительно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, во время массированной ракетной атаки 16 декабря в Киеве прогремели взрывы в трех районах.