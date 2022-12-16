16 грудня у Києві тимчасово зупинено рух метро на всіх гілках.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що про відновлення руху повідомлять додатково.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки 16 грудня у Києві пролунали вибухи у трьох районах.