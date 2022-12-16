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- Энергетика
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Предприятие ДТЭК отключили от энергосистемы из-за ракетных обстрелов
Предприятие ДТЭК Энерго, уже неоднократно попадавшее под вражеский огонь, снова было повреждено в результате российских ракетных ударов 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Из-за обстрелов серьезно повреждено оборудование предприятия. Поэтому его отключили от энергосистемы.
В результате атаки жертв нет. В ДТЭК подчеркнули, что 16 декабря произошла уже 20-я террористическая атака России на энергетические объекты компании.
Напомним, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 16 декабря объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике. В результате сегодняшних российских обстрелов произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что согласно кодексу системы передачи потеря более 50% потребления ОЭС Украины определяет наступление режима системной аварии (blackout).
В результате в результате ракетных ударов 16 декабря повреждены энергообъекты на востоке и юге страны, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света.
Источник фото: ua.depositphotos.com