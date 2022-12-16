Предприятие ДТЭК отключили от энергосистемы из-за ракетных обстрелов

Предприятие ДТЭК Энерго, уже неоднократно попадавшее под вражеский огонь, снова было повреждено в результате российских ракетных ударов 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Из-за обстрелов серьезно повреждено оборудование предприятия. Поэтому его отключили от энергосистемы.

В результате атаки жертв нет. В ДТЭК подчеркнули, что 16 декабря произошла уже 20-я террористическая атака России на энергетические объекты компании.



Напомним, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 16 декабря объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике. В результате сегодняшних российских обстрелов произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии.

Отмечается, что согласно кодексу системы передачи потеря более 50% потребления ОЭС Украины определяет наступление режима системной аварии (blackout).

В результате в результате ракетных ударов 16 декабря повреждены энергообъекты на востоке и юге страны, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света.

Источник фото: ua.depositphotos.com