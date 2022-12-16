"Укренерго" оголосило надзвичайну ситуацію

Національна енергетична компанія «Укренерго» оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці. Внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи, що означає настання режиму системної аварії.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ) відбулася втрата понад 50% споживання ОЕС України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout).

У зв'язку з цим "Укренерго", згідно з правилами ринку, повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 9:00 16 грудня.

В коментарі виданню Delo.ua директорка департаменту комунікацій “Укренерго” Марія Цатурян пояснила, що мова йде про юридичну процедуру, котра передбачена Правилами ринку електроенергії.

"Надзвичайний стан стосується лише ринку електроенергії та вводиться лише для його учасників. Це не стосується фізичних обмежень та не визначає системну аварію. Мова йде про форс-мажор для покупців та продавців на ринку електричної енергії, в умовах коли продавці не можуть поставити покупцям, вже оплачену електроенергію через пошкодження інфраструктури", - розповіла Цатурян.

Вона додала, що введення надзвичайного стану не стосується переглядів діючих лімітів для регіонів, тим більше що наразі по всій території України діють графіки аварійних відключень.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів 16 грудня пошкоджено енергооб’єкти на сході і півдні країни, по всій Україні вводяться екстрені аварійні відключення світла.