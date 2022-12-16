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"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике. В результате сегодняшних российских обстрелов произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
"16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей 330-750 кВ) произошла потеря более 50% потребления ОЭС Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно кодексу системы передачи потеря более 50% потребления ОЭС Украины определяет наступление режима системной аварии (blackout).Подписывайтесь на наш YouTube канал
В этой связи "Укрэнерго", согласно правилам рынка, сообщило о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 9:00 16 декабря.
В комментарии изданию Delo.ua директор департамента коммуникаций "Укрэнерго" Мария Цатурян пояснила, что речь идет о юридической процедуре, предусмотренной Правилами рынка электроэнергии.
"Чрезвычайное состояние касается только рынка электроэнергии и вводится только для его участников. Это не касается физических ограничений и не определяет системную аварию. Речь идет о форс-мажоре для покупателей и продавцов на рынке электрической энергии, когда продавцы не могут поставить покупателям, уже оплаченную электроэнергию из-за повреждения инфраструктуры", - рассказала Цатурян.
Она добавила, что введение чрезвычайного положения не касается пересмотров действующих лимитов для регионов, тем более что на всей территории Украины действуют графики аварийных отключений.
Напомним, в результате ракетных ударов 16 декабря повреждены энергообъекты на востоке и юге страны, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света.