"Укрэнерго" прекратило действие чрезвычайной ситуации в энергосистеме

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" вечером 16 декабря объявила о прекращении чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины. Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

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"Во исполнение требований пункта 9.1.3 Правил рынка информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины", - говорится в нем. При этом отдельно отмечается, что последний расчетный период, для которого расчеты производятся с учетом главы 9.2 Правил рынка (речь идет о компенсации за работу в ЧС), является время с 22:00 до 23:00 16 декабря.

Напомним, что чрезвычайная ситуация наступила 16 декабря в результате массированных ракетных обстрелов со стороны России электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловых электростанций, гидроэлектростанций и подстанций магистральных сетей 330-750 кВ).

По данным НЭК, вследствие этого произошла потеря более 50% потребления ОЭС Украины, что согласно пункту 2.4 Кодекса системы передачи определяет наступление режима системной аварии.

Подчеркнем, что чрезвычайная ситуация в ОЭС является юридическим режимом, который касается только рынка электроэнергии, вводится только для его участников и не касается физических ограничений электроснабжения.

Речь идет о форс-мажоре для покупателей и продавцов электроэнергии в условиях, когда продавцы не могут поставить покупателям уже оплаченную электроэнергию из-за повреждения инфраструктуры.

Источник фото: ua.depositphotos.com