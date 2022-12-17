В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после атаки РФ

Энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после ракетной атаки российских оккупантов 16 декабря, блоки украинских АЭС набирают мощность.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Продолжается процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дефицит электроэнергии в системе все еще значителен, всем облэнерго донесены лимиты потребления.

Кроме того, состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

В "Укрэнерго" добавили, что в настоящее время рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" 16 декабря объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике. Вечером этого же дня компания объявила о прекращении чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

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