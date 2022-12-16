Світовий банк створив новий фонд для підтримки України: сім країн Європи вже внесли до нього $250 мільйонів

Світовий банк оголосив про створення багатостороннього донорського трастового фонду, метою якого є підтримка уряду України у вирішенні питань надання надзвичайної допомоги та подальшого відновлення країни, викликаної критичними потребами війни, що триває.

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Як йдеться в повідомленні Світового банку, керований ним Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України (URTF) забезпечить скоординований механізм фінансування та підтримки, щоб підтримувати адміністративний потенціал української влади та її зусилля у наданні допомоги, а також плануванні та реалізації програми відновлення та реформ у країні.

Фонд також надаватиме ресурси для важливої консультативної та аналітичної роботи з надання допомоги та відновлення.

З урахуванням установчого внеску Швейцарії та внесків урядів Австрії, Ісландії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції початкова загальна сума фонду склала 250 мільйонів доларів. Канада та Японія також пообіцяли підтримку URTF, і очікується, що до неї приєднаються й інші партнери.

У Світовому банку вказують, що невизначеність, яка виникла внаслідок війни, вимагає від партнерів України довгострокового підходу до підтримки зусиль щодо її відновлення, оскільки додаткові потенційні потрясіння, такі як стихійні лиха, спалахи інфекційних захворювань, пандемії та інші можливі небезпеки можуть спричинити додаткові потреби на різних часових горизонтах.

Таким чином, новостворений фонд стане гнучкою платформою для швидкого реагування на умови та потреби України, що змінюються, протягом початкового 10-річного періоду, сприяючи спільному реагуванню на нові кризи та потрясіння.

URTF працюватиме у рамках всеосяжної Програми багатосторонніх донорських ресурсів для установ та інфраструктури (MRII) України, яка є частиною ширшої міжнародної підтримки України та координується Групою Світового банку.

Зазначається, що загалом на сьогоднішній день Світовий банк мобілізував 18 мільярдів доларів як надзвичайне фінансування для підтримки народу України, включаючи зобов'язання та обіцянки донорів. Із цієї суми було освоєно вже понад 13 мільярдів доларів.