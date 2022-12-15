ЄС виділив €50 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури Київщини

Європейський союз виділив 50 мільйонів євро гранту на ремонт систем постачання електрики, води, тепла, водовідведення та управління відходами у звільнених від окупації громадах Київської області.

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Як повідомляють в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, виділення коштів стало можливим завдяки домовленості ЄС та міжнародної фінансової організації Nefco (The Nordic Green Bank), заснованої урядами Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Кошти направлені за програмою Nefco "Зелене відновлення для України", запущеної у липні цього року.

"При частковій відбудові зараз та відбудові після перемоги ми можемо досягти значного прогресу у впровадженні зелених технологій. І це важливий аспект для нас, адже дотримання екологічних стандартів є частиною вимог Євросоюзу до України в рамках інтеграційного курсу", - прокоментував віцепрем'єр Олександр Кубраков.

За його словами, підготовка проекту та його впровадження вже розпочаті, а суттєве виконання робіт по проєкту очікується на початку 2023 року. Продовжується робота над оцінкою критичних потреб та пошуком оптимальних варіантів допомоги в їх вирішенні.

Гроші виділені на відновлення інфраструктури в наступних містах та селах: Ірпінь, Буча, Велика Димерка, Гостомель, Димер, Славутич, Немішаєве, Калинівка, Дмитрівка, Іванків, Бородянка, Пісківка та Борщагівська громада.

Нагадаємо, раніше в грудні Рада ЄС схвалила виділення Україні протягом 2023 року 18 мільярдів євро позики. Кошти будуть направлені, зокрема, на відновлення критичної інфраструктури та підтримку сталої післявоєнної відбудови.

Крім того, уряд згаданої Норвегії виділить через фонд Світового банку 1 мільярд норвезьких крон (біля 3,8 мільярда гривень) на відновлення пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів інфраструктури в Україні.

Наприкінці ж листопаду Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив пакет фінансування у розмірі 372 мільйона євро для надання підтримки "Укренерго" в ремонті пошкоджених російськими ударами енергооб'єктів.