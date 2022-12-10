Рада ЄС досягла згоди щодо виділення Україні 18 млрд євро

Рада Євросоюзу 10 грудня досягла згоди щодо законодавчих актів, які дозволяють виділення фінансової допомагати Україні протягом 2023 року у розмірі 18 млрд євро.

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Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Наступного тижня пропозицію передадуть до Європарламенту, який має ухвалити остаточне рішення щодо виділення грошей

"Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі й фінансово, стільки, скільки потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року", — наголосив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Передбачається, що кредит матиме 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів. Гарантії щодо цього запозичення будуть надані або з бюджету ЄС або державами-членами.

Мета пакету полягає у наданні короткостроковій фінансовій допомозі, фінансуванні невідкладних потреб України, відновленні критично важливої інфраструктури та початковій підтримці сталого післявоєнного відновлення.

Ці кошти покриють приблизно половину від 3-4 мільярдів євро щомісячного фінансування, яке потребуватиме Україна у 2023 році.

Нагадаємо, Європарламент 24 листопада схвалив пакет фінансової допомоги для України на суму 18 мільярдів євро на 2023 рік. Згодом, під час засідання Ради Євросоюзу представник Угорщини повідомив, що Будапешт виступає проти пропозиції Єврокомісії виділити Україні 18 млрд євро фінансової допомоги у 2023 році, хоча й була заява, що нібито угорський уряд "схвалила кредит".

Зрештою, в Єврокомісії запевнили, що Україна отримає допомогу від Європейського союзу