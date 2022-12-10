Совет ЕС достиг согласия по выделению Украине 18 млрд евро

Совет Евросоюза 10 декабря достиг согласия относительно законодательных актов, позволяющих выделение финансовой помощи Украине в течение 2023 года в размере 18 млрд евро.

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Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

На следующей неделе предложение будет передано в Европарламент, который должен принять окончательное решение по выделению денег.

"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько нужно. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года", - подчеркнул министр финансов Чехии Збинек Станюра.

Предполагается, что кредит будет иметь 10-летний льготный период. Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.

Цель пакета состоит в предоставлении краткосрочной финансовой помощи, финансировании неотложных потребностей Украины, восстановлении критически важной инфраструктуры и начальной поддержке устойчивого послевоенного восстановления.

Эти средства покроют примерно половину от 3-4 миллиардов евро ежемесячного финансирования, которое потребует Украина в 2023 году.

Европарламент 24 ноября одобрил пакет финансовой помощи для Украины на сумму 18 миллиардов евро на 2023 год. Впоследствии, во время заседания Совета Евросоюза представитель Венгрии сообщил, что Будапешт выступает против этого предложения, хотя и было заявление, что якобы венгерское правительство "одобрило кредит".

В конце концов, в Еврокомиссии заверили, что Украина получит помощь от Европейского Союза.

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