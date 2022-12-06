В ЕС пообещали выделить Украине 18 млрд евро, несмотря на вето Венгрии.

В Еврокомиссии заверили, что Украина получит помощь от Европейского союза в 2023 году в размере 18 млрд евро, несмотря на то, что это решение блокирует Венгрия. Об этом пишет издание Euractiv.

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"Украина - страна, которая находится в состоянии войны, и она очень нуждается в нашей поддержке. Мы просто не можем допустить, чтобы одно государство-член задерживало или срывало эту помощь... Мы должны это предоставить и так или иначе мы это сделаем", – цитирует издание вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Издание отмечает, что официальный Будапешт ветирует решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине, а также блокирует директиву ЕС о введении минимальной ставки корпоративного налога на территории блока, поскольку таким образом хочет добиться выделения дополнительных для Венгрии.

Еврокомиссия неоднократно предлагала заморозить средства ЕС для Венгрии в соответствии с механизмом Верховного закона ЕС, пока венгерское правительство не провело ряд реформ в области управления и верховенства закона.

"Позвольте кое-что прояснить. Я вижу макрофинансовую поддержку Украины, национальный план восстановления Венгрии и директиву (относительно минимального налогообложения) как один пакет для голосования", - сказал журналистам министр финансов Чехии Збинек Станюра, председательствовавший на встрече министров финансов ЕС 6 декабря.

Напомним, что на заседании Совета Евросоюза представитель Венгрии сообщил, что Будапешт выступает против предложения Еврокомиссии выделить Украине 18 млрд евро финансовой помощи в 2023 году.

Европарламент 24 ноября одобрил пакет финансовой помощи для Украины на сумму 18 млрд евро на 2023 год. Эти средства покроют примерно половину от 3-4 миллиардов евро ежемесячного финансирования, которое потребует Украина в 2023 году.

Отметим, что Венгрия изначально пыталась блокировать выдачу 18 миллиардов евро для Украины, хотя и было заявление, будто Будапешт " одобрила кредит".

Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.