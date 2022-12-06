В ЄС пообіцяли виділити Україні 18 млрд євро незважаючи на вето Угорщини

В Єврокомісії запевнили, що Україна отримає допомогу від Європейського союзу в 2023 році розміром 18 млрд євро не дивлячись на те, що це рішення блокує Угорщина. Про це пише видання Euractiv.

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"Україна - країна, котра знаходиться в стані війни, й вона дуже потребує нашої підтримки. Ми просто не можемо допустити, щоб одна держава-член затримувала чи зривала цю допомогу... Ми повинні це надати й так чи інакше ми це зробимо", - цитує видання віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

Видання зазначає, що офіційний Будапешт ветує рішення про надання макрофінансової допомоги Україні, а також блокує директиву ЄС про введення мінімальної ставки корпоративного податку на території блоку оскільки таким чином хоче домогтися виділення додаткових для Угорщини.

Єврокомісія неодноразово пропонувала заморозити кошти ЄС для Угорщини відповідно до механізму Верховного закону ЄС, поки угорський уряд не здійснив ряд реформ у галузі управління та верховенства закону.

"Дозвольте дещо прояснити. Я бачу макрофінансову підтримку України, національний план відновлення Угорщини та директиву(щодо мінімального оподаткування) як один пакет для голосування", - сказав журналістам міністр фінансів Чехії Збинек Станюра, котрий головував на зустрічі міністрів фінансів ЄС 6 грудня.

Нагадаємо, що під час засідання Ради Євросоюзу представник Угорщини повідомив, що Будапешт виступає проти пропозиції Єврокомісії виділити Україні 18 млрд євро фінансової допомоги у 2023 році.

Європарламент 24 листопада схвалив пакет фінансової допомоги для України на суму 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ці кошти покриють приблизно половину від 3-4 мільярдів євро щомісячного фінансування, яке потребуватиме Україна у 2023 році.

Зазначимо, що Угорщина відпочатку намагалася блокувати видачу 18 мільярдів євро для України, хоча й була заява, що нібито Будапешт "схвалила кредит.

Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.