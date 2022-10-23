Без фінансової підтримки Заходу українці залишилися б без пенсій і зарплат, — Шмигаль

Стабільна фінансова допомога США та ЄС забезпечує регулярну виплату зарплат і пенсій в Україні. Без цих грошей українці могли б недоотримувати такі виплати, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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За об'ємами надання Україні фінансової допомоги лідирують США, за ними йде ЄС. Серед країн ЄС найбільше грошей Україні виділяла Німеччина.

При цьому 3 млрд євро з обіцяного європейського пакету в 9 млрд заблоковано. Як пояснив очільник українського уряду, це, в тому числі пов'язане з пропозицією Берліна надати ці кошти у вигляді грантів, а не кредитів.

"Для нас найголовніше, аби вони прийшли якнайшвидше. Нам це потрібно для того, аби наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, це вже менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії", — підкреслив прем'єр.

У зв'язку з війною оборонний бюджет України становить 60% державних видатків, тому фінансова допомога партнерів забезпечує соціальні потреби, саме тому вона така важлива для України.

"Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми вже не змогли б платити ані зарплати, ані пенсії. Тому фінансова стабільність України так само важлива, як і військова безпека чи постачання боєприпасів", — додав Шмигаль.

Зазначимо, що нещодавно лідери країн-членів Європейського Союзу остаточно погодилися, що блок надаватиме Києву 1,5 мільярда євро на місяць у 2023 році.

Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина уточнила, що ці гроші від ЄС Україна буде витрачати на підтримку існування держави та покриття недостачі бюджету.

Крім того, США хочуть почати спрямовувати кожного місяця Україні по $1,5 млрд. Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до 3 мільярдів євро протягом 2022-2023 років в Україну для підтримки її економіки.