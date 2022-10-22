У 2023 році Україна щомісяця буде отримувати по 1,5 млрд євро від ЄС

Лідери країн-членів Європейського Союзу остаточно погодилися, що блок надаватиме Києву 1,5 мільярда євро на місяць у 2023 році. Про це повідомляє Reuters.

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Таке рішення прийняли 27 європейських президентів і прем'єр-міністрів під час другого дня свого саміту в Брюсселі в п’ятницю, 21 жовтня. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що у 2022 році ЄС виділив Україні 19 мільярдів євро, але саміт розрахований на 2023 рік.

"Для України дуже важливо мати передбачуваний і стабільний потік доходів. Сьогоднішнє рішення дасть загалом 18 мільярдів на наступний рік — суму, на яку Україна може розраховувати і де є стабільний і надійний, передбачуваний потік доходів", — сказала вона.

Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час ефіру національного телемарафону уточнила, що ці гроші від ЄС Україна буде витрачати на підтримку існування держави та покриття недостачі бюджету.

Нагадаємо, що США хочуть почати спрямовувати кожного місяця Україні по $1,5 млрд. Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до 3 мільярдів євро протягом 2022-2023 років в Україну для підтримки її економіки.

Напередодні цього Україна отримала на свої рахунки $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Джерело фото: ua.depositphotos.com