В 2023 году Украина будет ежемесячно получать по 1,5 млрд евро от ЕС

Лидеры стран-членов Европейского Союза окончательно согласились, что блок будет предоставлять Киеву 1,5 миллиарда евро каждый месяц в 2023 году. Об этом сообщает Reuters.

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Такое решение было принято 27 европейскими президентами и премьер-министрами во время второго дня своего саммита в Брюсселе в пятницу, 21 октября. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен уточнила, что в 2022 году ЕС выделил Украине 19 миллиардов евро, но саммит рассчитан на 2023 год.

"Для Украины очень важно иметь предполагаемый и стабильный поток доходов. Сегодняшнее решение даст в общей сложности 18 миллиардов на следующий год - сумму, на которую Украина может рассчитывать и где есть стабильный и надежный, предполагаемый поток доходов ", - сказала она.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время эфира национального телемарафона уточнила, что эти деньги от ЕС Украина будет тратить на поддержку существования государства и покрытие недостачи бюджета.

Напомним, что США хотят начать направлять каждый месяц Украине по $1,5 млрд. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития инвестирует до 3 миллиардов евро в течение 2022-2023 годов в Украину для поддержки ее экономики.

Ранее до этого этого Украина уже получила на свои счета $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования от Международного валютного фонда.

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