США виділять $53 мільйони на термінове постачання Україні критично важливого електрообладнання

Влада США у світлі атак Росії на енергетичну інфраструктуру України виділить ще більш як 53 мільйони доларів на придбання критично важливого електрообладнання.

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Про це оголосив держсекретар Ентоні Блінкен під час зустрічі з колегами з країн "Великої сімки" на полях саміту глав МЗС країн НАТО у Бухаресті, повідомляє Держдепартамент США.

Вказано, що це обладнання буде доставлене в Україну в екстреному порядку, аби допомогти її мешканцям перезимувати. Цей пакет допомоги включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги, роз'єднувачі, транспортні засоби та інше ключове обладнання.

Як зазначають у Держдепі, новий пакет є доповненням до 55 мільйонів доларів, виділених на закупівлю генераторів та іншого обладнання для забезпечення аварійного електропостачання та теплопостачання у громадах, які постраждали від атак Росії на енергосистему України.

"Ми і надалі шукатимемо додаткову підтримку у союзників і партнерів, а також допомагаємо розробляти довгострокові рішення для відновлення та ремонту енергосистем, поряд з нашою допомогою зусиллям України у просуванні енергетичного переходу та створенні енергетичної системи, відокремленої від російської енергетики", - сказано в повідомленні.

У Держдепі нагадують, що з близько 32 мільярдів доларів допомоги Україні, наданих з моменту вторгнення РФ 24 лютого, 145 мільйонів було виділено на ремонт, технічне обслуговування та зміцнення українського енергетичного сектору через атаки з боку Росії.

Загалом з 2014 року США надали понад 160 мільйонів доларів технічної підтримки для зміцнення енергетичної безпеки України, у тому числі для зміцнення її взаємопов'язаності з ЄС, диверсифікації енергопостачання та заохочення інвестицій у технології та інновації в галузі енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та екологічно чистої енергії.

Зазначимо при цьому, що окрім 55 мільйонів доларів, анонсованих Агентством США з міжнародного розвитку ще на початку жовтня, там на початку листопада повідомляли і про додаткове виділення на допомогу українцям у підготовці до зими 25 мільйонів доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com