USAID виділить Україні $55 мільйонів на підготовку інфраструктури до опалювального сезону

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 55 мільйонів доларів на підготовку інфраструктури України до опалювального сезону під час війни з Росією. Як зазначено у повідомленні агентства, кошти підуть на ремонт і технічне обслуговування труб та іншого обладнання, необхідного для опалення домівок, лікарень, шкіл і підприємств по всій країні.

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"Нову допомогу USAID безпосередньо отримають до 7 мільйонів українців у 19 регіонах. USAID також забезпечить генераторами електроенергії та альтернативними джерелами палива лікарні, центри для внутрішньо переміщених осіб та притулки для соціально незахищених громадян, допомагаючи забезпечити українцям доступ до теплого житла взимку", - сказано в ньому.

Зазначається, що особливо допомога націлена на регіони України, які зазнали руйнувань через війну, зокрема Чернігівську, Харківську, Київську, Миколаївську, Одеську, Запорізьку та Житомирську області.

Допомога надається в рамках п’ятирічного Проекту енергетичної безпеки. В USAID додають, що раніше у рамках цієї ініціативи вже надали труби опалення та інше обладнання, щоб допомогти відновити відповідні послуги 22 тисячам людей у ​​Києві після руйнування російськими військовими цивільної інфраструктури.

В свою чергу, як повідомляє пресслужба президента, у четвер він зустрівся з адміністратором USAID Самантою Пауер, що прибула до Києва, та висловив їй та США загалом подяку за підтримку України у протистоянні збройній агресії Росії. Зокрема, він подякував і за виділення агентством 55 мільйонів доларів на підготовку теплопостачальної інфраструктури до зими.

"Сьогодні наша головна мета – підготовка до зими, створення гідних умов для проживання населення на звільнених територіях, якнайшвидше відновлення критичної інфраструктури. Є велике й амбітне, що буде після перемоги України, а є те, що потрібно зараз і де ви зможете нам допомогти", – наголосив глава держави.

Під час зустрічі президент також вручив Пауер орден княгині Ольги I ступеня, яким її було відзначено за вагомий внесок у розбудову міждержавної співпраці та послідовну й важливу підтримку нашої держави.

Нагадаємо також, що в липні США через USAID заснували Ініціативу стійкості сільського господарства на 100 мільйонів доларів для підтримки українського експорту сільськогосподарської продукції та допомоги у пом'якшенні глобальної кризи продовольчої безпеки.