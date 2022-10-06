USAID выделит Украине $55 миллионов на подготовку инфраструктуры к отопительному сезону

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 55 миллионов долларов на подготовку инфраструктуры Украины к отопительному сезону во время войны с Россией. Как отмечается в сообщении агентства, средства пойдут на ремонт и техническое обслуживание труб и другого оборудования, необходимого для отопления домов, больниц, школ и предприятий по всей стране.

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"Новую помощь USAID напрямую получат до 7 миллионов украинцев в 19 регионах. USAID также обеспечит генераторами электроэнергии и альтернативными источниками топлива больницы, центры для внутренне перемещенных лиц и приюты для социально незащищенных граждан, помогая обеспечить украинцам доступ к теплому жилью зимой", - сказано в нем.

Отмечается, что особо помощь нацелена на регионы Украины, в которых были разрушения из-за войны, в частности Черниговскую, Харьковскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую и Житомирскую области.

Помощь оказывается в рамках пятилетнего Проекта энергетической безопасности. В USAID добавляют, что ранее в рамках этой инициативы уже предоставили отопительные трубы и другое оборудование, чтобы помочь восстановить соответствующие услуги 22 тысячам людей в Киеве после разрушения российскими военными гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба президента, в четверг он встретился с прибывшей в Киев администратором USAID Самантой Пауэр и выразил ей и США в целом благодарность за поддержку Украины в противостоянии вооруженной агрессии России. В частности, он поблагодарил и выделение агентством 55 миллионов долларов на подготовку теплоснабжающей инфраструктуры к зиме.

"Сегодня наша главная цель – подготовка к зиме, создание достойных условий для проживания населения на освобожденных территориях, скорейшее восстановление критической инфраструктуры. Есть большое и амбициозное, что после победы Украины, а есть то, что нужно сейчас и где вы сможете нам помочь", – подчеркнул глава государства.

Во время встречи президент также вручил Пауэр орден княгини Ольги I степени, которым она была отмечена за весомый вклад в развитие межгосударственного сотрудничества и последовательную и важную поддержку нашего государства.

Напомним также, что в июле США через USAID учредили Инициативу устойчивости сельского хозяйства на 100 миллионов долларов для поддержки украинского экспорта сельскохозяйственной продукции и помощи в смягчении глобального кризиса продовольственной безопасности.