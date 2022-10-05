Зима близко. Как Украина сможет пережить отопительный сезон в условиях рисков ударов по критической инфраструктуре

Из-за полномасштабной войны Украину ждет самый сложный отопительный сезон в истории. Из-за ограниченного запаса энергоресурсов зимой в домах украинцев будет холоднее, а из-за обстрелов инфраструктуры дома в прифронтовых городах могут остаться без света, воды, газа и тепла.

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В начале сентября в ответ на удачное контрнаступление украинских войск в Харьковской области россияне ударили ракетами по критической инфраструктуре нескольких областей Украины. На несколько часов дома на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Донбассе и Днепропетровщине остались без света. Кроме этого, обстрелы по инфраструктуре вызвали задержки поездов в пораженных регионах. Впрочем, энергетикам удалось быстро восстановить энергоснабжение в пораженных областях.

В начале великой войны в марте, россияне спровоцировали топливный кризис, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам . Не исключено, что с наступлением зимних холодов оккупанты будут пытаться дестабилизировать тыл и деморализовать население из-за ударов по инфраструктуре. Воспитывая коварные методы, которыми российская армия привыкла вести войну, а также нарративы российской пропаганды относительно "замерзающей Европы", можно утверждать, что риски поражений энергетической инфраструктуры в отопительный сезон крайне высоки. Это учитывают и первые лица государства, поэтому не исключено, что некоторые планы подготовки к обстрелам уже есть.

Здесь следует отметить, что энергосистема Украины строилась еще в советское время, когда правящая верхушка довольно серьезно готовилась к большой войне. Поэтому энергосистема Украины достаточно устойчива к поражениям. Вместе с тем, за восемь лет войны на Донбассе украинские энергетики получили хорошую выучку и могут возобновить энергоснабжение в короткий срок. А в районах, где это будет сделать невозможно, власти Украины могут эвакуировать население в более безопасные районы.

Хотя украинская противовоздушная оборона довольно эффективно борется с вражескими ракетными обстрелами, она все же сбивает не все российские ракеты. Поэтому защитить все объекты критической инфраструктуры практически невозможно. Конечно, угроза ракетных поражений и возможных повреждений энергосистемы распределена неравномерно: чем больше времени ракете нужно, чтобы долететь до цели, тем больше вероятность, что ее собьют. Поэтому в районах удаленных от фронта риски аварийных отключений будут намного ниже, чем в прифронтовых районах. Поэтому не исключено, что во время зимних холодов часть украинцев может временно мигрировать на запад. Хотя эта миграция не будет иметь таких масштабов, как в феврале-марте.

Враг будет бить по критической инфраструктуре

По словам основателя компании ExPro Consulting Геннадия Кобаля, военные риски для отопительного сезона очень высоки. Самые главные проблемы с которыми Украина столкнется во время отопительного сезона как раз связаны с возможностью уже неоднократно происходивших обстрелов ТЭС и ТЭЦ.

"Мы видим, что враг не гнушается никакими методами, поэтому вероятно именно эти ракетные обстрелы критической инфраструктуры они будут самыми болезненными для Украины на время отопительного сезона", - говорит Кобаль.

По его словам, проблемными будут именно прифронтовые города, такие как Харьков, Славянск или Кривой Рог. Западные же регионы менее уязвимы, потому что чем длиннее траектория полета ракеты, тем больше шансов ее сбить у противовоздушной обороны.

По мнению эксперта, хотя с приходом зимы следует ожидать активизацию россиян в плане обстрелов украинских городов, перемещение населения из-за рисков потери света если и будет, то они не будут иметь такого масштаба как в январе или феврале.

Возможно сезонное перемещение и будет, но оно будет менее заметно и более организованно, чем мы видели в феврале или марте. Люди сейчас имеют возможность планировать, и если кто может решить поехать в октябре, а кто в ноябре”

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что полностью оградить украинскую энергосистему от поражений российскими ракетами практически невозможно.

"Мы не можем поставить комплекс С-300 рядом с каждой украинской ТЭС и если россиянам придет в голову запустить десяток ракет по украинской электростанции, то восемь ракет собьет противовоздушная оборона, но две могут все равно попасть в цель", - говорит Рябцев.

По его мнению, противодействовать таким угрозам можно только превентивными методами, децентрализовав генерацию электроэнергии и тепла.

“Вырабатывать энергию можно не только на больших станциях, можно устанавливать небольшие установки, которые могли бы их заместить. Если говорить об устойчивости энергосистемы, то все будет зависеть от того, насколько серьезными будут повреждения каждой электростанции. Если есть один крупный объект, обеспечивающий большую территорию, то понятно, что он более уязвим, чем двадцать мелких. И после критических повреждений больших электростанций резервов на таких территориях может не быть”, – говорит Рябцев.

При этом эксперт считает, что не стоит ожидать массовой миграции населения из-за рисков замерзнуть зимой. Напротив, после освобождения территорий от кафиров зимой может произойти обратный процесс - люди будут возвращаться.

“Мы видели, как после освобождения Киевщины люди массово возвращались назад. Главной причиной почему люди покидают свои дома – не страх холодной квартиры, а страх потерять жизнь. Поэтому миграции из-за обстрелов инфраструктуры не будет. За исключением той, которая называется обязательной эвакуацией. Людей могут эвакуировать из прифронтовых районов не только из-за возможных боев на их территории, но и из-за невозможности полноценно обеспечить там предоставление коммунальных услуг – тепла света и воды», – говорит Рябцев.

Энергосистема Украины достаточно устойчива, но потребителям нужно будет экономить зимой

По словам директора ООО "Августа" (группа поставщиков электрогенергии Tolk) Ирины Бересневой, перебои с поставкой электроэнергии в регионах Украины проходят уже сейчас.

“Риски новых нападений, как показывает практика последнего периода, невероятно высоки, мы видим попытки уничтожить энергетическую генерацию Украины. Поэтому – будем откровенны – перебои с поставкой электроэнергии нас ожидают. Надо продумать уже сейчас, как в случае перебоев будут работать диспетчеры и аварийные бригады для максимально быстрого возобновления поставок электроэнергии”, - отмечает Береснева.

Однако она отмечает, что устойчивость украинской энергосистемы достаточно высока. Диспетчеры контролируют резервы, перетоки, анализируют в минимальных и максимальных нагрузках потребление и генерацию, оценивают локальные остановки работы системы и уверенно держат этот энергетический фронт на очень высоком уровне.

Кроме того, устойчивости к нашей энергосистеме добавляет и то, что теперь она работает как один организм с энергосистемой Европы. Взаимная поддержка оказывается оперативно как с нашей стороны, так и со стороны европейских государств.

Береснева говорит, что сейчас уже разработана программа, по которой зимой будут задействованы практически все резервы, которые есть в Украине. Речь идет о гидро- и тепловой генерации, об оперативных дополнительных ремонтах, и о наполнении ПХГ газом, составы – углем, а резервуары – мазутом.

“Но, думаю, главный резерв – это первоочередное обеспечение энергоресурсами украинских потребителей, и уже потом – их экспорт. Пока мы имеем возможность не только в полной мере удовлетворять потребление в Украине, но и поставлять электроэнергию в Европу, кстати, сегодня это уже 300 МВт в час. Но в дальнейшем это следует делать сбалансированно, то есть нужен невероятно взвешенный подход к контролю контроля перетоков и экспорта, анализ экономного потребления электроэнергии и оптимальной генерации. При максимально правильном исследовании работы по генерации и оптимальном потреблении топлива, мы можем найти дополнительные скрытые резервы в работе системы”, - отмечает директор ООО “Августа”.

По ее мнению, приоритетом для потребителей этой зимой должна стать экономия, независимо от того, бытовой это потребитель или нет. Ресурсы, к сожалению, небезграничны, а экономный подход к ним дает возможность удерживать устойчивость.

Небытовые потребители должны выстроить стратегию и следить за энергоэффективным потреблением своих производств, модернизировать освещение и улучшить теплоизоляцию, приобрести дизель-генераторы, чтобы применить их – при критическом отключении электроэнергии – для непрерывной работы предприятия.

Если говорить о бытовых потребителях, то им стоит немного прикрутить батареи, не держать включенными электроприборы дома, приобрести на всякий случай отопительные устройства незначительной мощности, а также пытаться использовать технику с низким уровнем потребления электроэнергии.

Также желательно использовать одну комнату для жизни в зимний период, где можно будет поддерживать комфортную температуру около 20 градусов, и запастись теплыми одеялами и носками. Снижение температуры отопления в жилых зданиях на 3-4 градуса даст колоссальную экономию в масштабах страны”, - отмечает Беренсева.