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Зеленський не виключає ракетні удари РФ по електромережі
Зеленський підкреслив, що ця зима буде найскладнішою, оскільки Росія створила енергетичну кризу.
Про це президент України сказав під час інтерв'ю CBS News.
"Вони (Росія, - ред.) створили кризу до повномасштабного вторгнення. Світ не має права слухати фальшиві наративи Росії. Кажуть, що через війну та санкції ціни на енергоносії зростають. Це неправда. Пам'ятаєте, до повномасштабного вторгнення Росія вже зробила це. Це зробила Росія, і ціни на енергоносії були завищені", - сказав Зеленський.
Також Зеленський вважає, що росяни взимку будут обстрілювати електромережі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ви бачите, що вони роблять! Тому взимку, звичайно, вони стрілятимуть ракетами, і цілитимуться по нашій електромережі. Це виклик, але ми його не боїмося!", - каже він.
Нагадаємо, що 11 вересня російські військові завдали удару по критичній інфраструктурі.