Зеленский не исключает ракетные удары РФ по электросети

Зеленский подчеркнул, что это зима будет самой сложной, так как Россия создала энергетический кризис.

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Об этом президент Украины сказал во время интервью CBS News.

"Они (Россия, - ред.) создали кризис до полномасштабного вторжения. Мир не имеет права слушать фальшивые нарративы России. Говорят, что из-за войны и санкций цены на энергоносители растут. Это неправда. Помните, до полномасштабного вторжения Россия уже сделала это. Это сделала Россия, и цены на энергоносители были завышены", - сказал Зеленский.

Также Зеленский не исключает обстрелов украинской электросети.

"Вы видите, что они делают! Поэтому зимой, конечно, они будут стрелять ракетами, и будут целиться по нашей электросети. Это вызов, но мы его не боимся!", - говорит он.

Напомним, что 11 сентября российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре.