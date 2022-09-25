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Зеленский не исключает ракетные удары РФ по электросети
Зеленский подчеркнул, что это зима будет самой сложной, так как Россия создала энергетический кризис.
Об этом президент Украины сказал во время интервью CBS News.
"Они (Россия, - ред.) создали кризис до полномасштабного вторжения. Мир не имеет права слушать фальшивые нарративы России. Говорят, что из-за войны и санкций цены на энергоносители растут. Это неправда. Помните, до полномасштабного вторжения Россия уже сделала это. Это сделала Россия, и цены на энергоносители были завышены", - сказал Зеленский.
Также Зеленский не исключает обстрелов украинской электросети.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вы видите, что они делают! Поэтому зимой, конечно, они будут стрелять ракетами, и будут целиться по нашей электросети. Это вызов, но мы его не боимся!", - говорит он.
Напомним, что 11 сентября российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре.