Всемирный банк создал новый фонд для поддержки Украины: семь стран Европы уже внесли в него $250 миллионов

Всемирный банк объявил о создании многостороннего донорского трастового фонда, целью которого является поддержка правительства Украины в решении вопросов оказания чрезвычайной помощи и последующего восстановления страны, вызванной критическими потребностями продолжающейся войны.

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Как говорится в сообщении Всемирного банка, управляемый им Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF) обеспечит скоординированный механизм финансирования и поддержки, чтобы поддерживать административный потенциал украинских властей и их усилия по оказанию помощи, а также планированию и реализации программы восстановления и реформ в стране.

Фонд также будет предоставлять ресурсы для важной консультативной и аналитической работы по оказанию помощи и восстановлению.

С учетом учредительного взноса Швейцарии и взносов правительств Австрии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции первоначальная общая сумма фонда составила 250 миллионов долларов. Канада и Япония также пообещали поддержку URTF, и ожидается, что к ней присоединятся другие партнеры.

Во Всемирном банке указывают, что неопределенность, возникшая в результате войны, требует от партнеров Украины долгосрочного подхода в поддержке усилий по ее восстановлению, поскольку дополнительные потенциальные потрясения, такие как стихийные бедствия, вспышки инфекционных заболеваний, пандемии и другие возможные опасности могут вызвать дополнительные потребности на различных временных горизонтах.

Таким образом, новосозданный фонд станет гибкой платформой для быстрого реагирования на изменяющиеся условия и потребности Украины в течение начального 10-летнего периода, способствуя общему реагированию на новые кризисы и потрясения.

URTF будет работать в рамках всеобъемлющей Программы многосторонних донорских ресурсов для учреждений и инфраструктуры (MRII) Украины, которая является частью более широкой международной поддержки Украины и координируется Группой Всемирного банка.

Отмечается, что в целом на сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал 18 миллиардов долларов в качестве чрезвычайного финансирования для поддержки народа Украины, включая обязательства и обещания доноров. Из этой суммы было освоено уже более 13 миллиардов долларов.