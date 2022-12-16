Росії вистачить ракет ще для кількох масованих ударів по Україні - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вказує, що Росія ще має запас ракет для кількох масованих ударів по українській інфраструктурі. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Хоч би на що розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє", - заявив глава держави.

Президент також подякував бійцям Повітряних сил за збиття під час атаки 16 грудня 60 ракет, зокрема 40 ракет "в небі центральних районів країни та поблизу Києва".

"Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх "іздєлій" досягала призначених цілей. Всі їхні мішені сьогодні – цивільні, і це переважно енергетика та об’єкти теплопостачання. Певно, внаслідок цієї війни сенс слова "терор" для більшості людей світу буде асоціюватися передусім з ось такими божевільними діями Росії", - додав Зеленський.

Він нагадав, що аварійні відключення електрики були застосовані в п'ятницю по всій країні – у більшості міст і регіонів. Крім того, у Києві та 14 областях також як наслідок відключень енергії зупинилося водопостачання. Президент підкреслив, що енергетики та ремонтні бригадироблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання.

"На це потрібен час. Але це буде. Прошу всіх наших людей зараз проявити терпіння і дякую кожному й кожній, чия робота – це в будь-який час і за будь-яких обставин повертати нормальність життя", - закликав він.

Глава держави також звернувся до представників обласної та місцевої влади з проханням "бути активнішими" у створенні додаткового запасу енергоміцності та активніше співпрацювати з бізнесом, аби більше компаній долучалися до облаштування "пунктів незламності".