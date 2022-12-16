России хватит ракет еще для нескольких массированных ударов по Украине - Зеленский

Президент Владимир Зеленский указывает, что у России еще есть запас ракет для нескольких массированных ударов по украинской инфраструктуре. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Как бы ни рассчитывали на что ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит расстановки сил в этой войне. Им еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое", - заявил глава страны.

Президент также поблагодарил бойцов Воздушных сил за сбитие во время атаки 16 декабря 60 ракет, в том числе 40 ракет "в небе центральных районов страны и вблизи Киева".

"Террористам нужна такая массовость ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их "изделий" достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня - гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения. Видимо, в результате этой войны смысл слова "террор" для большинства людей мира будет ассоциироваться прежде всего с такими сумасшедшими действиями России", - добавил Зеленский.

Он напомнил, что аварийные отключения электричества были применены в пятницу по всей стране – в большинстве городов и регионов. Кроме того, в Киеве и 14 областях также как следствие отключения энергии остановилось водоснабжение. Президент подчеркнул, что энергетики и ремонтные бригады делают все возможное, чтобы возобновить генерацию и снабжение.

"На это нужно время. Но это будет. Прошу всех наших людей сейчас проявить терпение и спасибо каждому и каждому, чья работа – это в любое время и при любых обстоятельствах возвращать нормальность жизни", - призвал он.

Глава государства также обратился к представителям областных и местных властей с просьбой "быть активнее" в создании дополнительного запаса энергопрочности и активнее сотрудничать с бизнесом, чтобы больше компаний приобщалось к обустройству "пунктов несокрушимости".