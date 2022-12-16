В Украине 72% европейских компаний смогут работать даже при длительном блэкауте — опрос

Если в Украине долгое время не будет электроснабжения, то 72% европейских компаний продолжат работать на украинском рынке даже при таких условиях, 20% — затрудняются ответить, только 8% — предполагают такую возможность "в худшем случае".

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Об этом свидетельствуют результаты опроса ЕБА, сообщила 16 декабря пресс-служба ассоциации.

Перебои в поставках э/э заставили бизнес поработать над обеспечением автономных источников питания. По данным опроса, 86% предпринимателей устанавливают генераторы или другие ИБП, 65% используют альтернативные источники связи и Интернета, 25% переносят данные в облако, 22% проводят мероприятия по кибербезопасности. В то же время 10% из-за перебоев с электроэнергией решили провести релокацию бизнеса или персонала.

Заметим, что закупка генераторов, ИБП и т.п. достаточно затратным делом. 40% опрошенных нами компаний сообщили, что их расходы на обеспечение автономности уже составили до 50 тысяч долларов, еще 22% сообщают о расходах в диапазоне 50-100 тыс. долларов, 24% - о расходах 100-200 тысяч долларов и 14% потратили уже больше 200 тыс. долларов.

Через два месяца веерных отключений е/е уже можно подводить первые итоги того, как бизнес справился с этим испытанием. Так, по данным опроса, из-за проблем по поставке электроэнергии 66% компаний изменить график работы, 40% - уменьшить объемы производства или предоставления услуг, 12% - закрыть часть офисов/отделений/торговых точек. Еще по 9% приостановили работу или законсервировали часть помещений. Примечательно, что только 1% полностью остановили работу, а на 18% наших компаний отключение электроэнергии вообще или почти никак не повлияло.

Напомним, во время отключение электроэнергии бизнес массового использует генераторы, работающие на топливе.

Правительство уже упростил требования генераторов и аккумуляторов. Да, Кабинет министров принял решение разрешить продажу генераторов, аккумуляторов и других подобных устройств без требований технического регламента. Упрощение требований было введено для преодоления критической ситуации в энергетике.

Но недавно ЕБА обратилась к народным депутатам с призывом отменить на период военного положения лицензии на хранение топлива для собственных нужд в любой таре, учитывая массовое использование генераторов.