В Україні 72% європейських компаній зможуть працювати навіть за умови тривалого блекауту — опитування

Якщо в Україні тривалий час не буде електропостачання, то 72% європейських компаній продовжать працювати на українському ринку навіть за таких умов, 20% — вагаються щодо відповіді, лише 8% — припускають таку можливість "у найгіршому випадку".

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Про це свідчать результати опитування ЄБА, повідомила 16 грудня пресслужба асоціації.

Перебої в постачанні е/е змусили бізнес попрацювати над забезпеченням автономних джерелах живлення. За даними опитування, 86% підприємців встановлюють генератори або інші ДБЖ, 65% використовують альтернативні джерела зв’язку та Інтернету, 25% переносять дані у хмару, 22% проводять заходи з кібербезпеки. Водночас 10% через перебої з електроенергією вирішили провести релокацію бізнесу або персоналу.

Зауважимо, що закупівля генераторів, ДБЖ тощо є досить витратною справою. 40% опитаних нами компаній повідомили, що їхні витрати на забезпечення автономності вже склали до 50 тисяч доларів, ще 22% повідомляють про витрати в діапазоні 50-100 тис. доларів, 24% – про витрати 100-200 тисяч доларів, і 14% витратили вже більше 200 тис. доларів.

Через два місяці віялових відключень е/е вже можна підбивати перші підсумки того, як бізнес впорався з цим випробуванням. Так, за даними опитування, через проблеми з постачання електроенергії 66% компаній змінити графік роботи, 40% – зменшити обсяги виробництва чи надання послуг, 12% – закрити частину офісів/відділень/торгових точок. Ще по 9% призупинили роботу або законсервували частину приміщень. Примітно, що лише 1% повністю зупинили роботу, а на 18% наших компаній відключення електроенергії взагалі або майже жодним чином не вплинули.

Нагадаємо, під час відключення електроенергії бізнес масового використовує генератори, які працюють на паливі.

Уряд вже спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів. Так, Кабінет міністрів прийняв рішення дозволити продаж генераторів, акумуляторів та інших схожих пристроїв без вимог технічного регламенту. Спрощення вимог запровадили для подолання критичної ситуації в енергетиці.

Але нещодавно ЄБА звернулася до народних депутатів із закликом відмінити на період військового стану ліцензії на зберігання палива для власних потреб у будь-якій тарі з огляду на масове використання генераторів.