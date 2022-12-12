Бізнес просить Раду скасувати ліцензії на зберігання палива для власних потреб

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до народних депутатів із закликом відмінити на період військового стану ліцензії на зберігання палива для власних потреб у будь-якій тарі з огляду на масове використання генераторів.

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Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Зазначається, що в умовах періодичної відсутності світла бізнес шукає можливі альтернативні варіанти продовження роботи, зокрема закуповує генератори. Здебільшого, бізнес використовує для роботи досить потужні генератори, тож компанії вимушені зберігати паливо в каністрах ємністю більше 5 літрів.

"Відповідно ж до діючого законодавства, це вимагає отримання ліцензії на зберігання пального. На жаль, декларативного принципу для отримання такого виду ліцензії поки не передбачено законодавством. Більше того, великі підприємства, споживання палива якими перевищує 1 тис куб метрів в рік мають реєструвати акцизний склад, а це означає – створення проєктувальної документації, встановлення витратомірів та рівномірів, щоденну процедуру звітності, тощо", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують в асоціації, ці всі процедури в умовах війни займатимуть близько року, отримання ліцензії – до 20 робочих днів, а за відсутність ліцензії чи за не реєстрацію відповідного акцизного складу передбачені штрафи. Тож бізнес просить депутатів розробити відповідні зміни до законодавства.

"Як варіант можна запровадити інформування ДПС щомісячно про обсяги придбання та використання такого пального. Всі первинні документи на придбання такого пального компанія включає у свою бухгалтерську звітність, що можна буде перевірити під час документальних перевірок у майбутньому", - пропонують в асоціації.

Нагадаємо, під час відключення електроенергії бізнес масового використовує генератори, які працюють на паливі.

Уряд вже спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів. Так, Кабінет міністрів прийняв рішення дозволити продаж генераторів, акумуляторів та інших схожих пристроїв без вимог технічного регламенту. Спрощення вимог запровадили для подолання критичної ситуації в енергетиці.

Український парламент наразі працює над законопроєктом, який дозволить підприємцям зберігати до 2 тонн пального без зобов'язання отримувати ліцензію або інші дозвільні документи.