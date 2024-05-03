Raiffeisen Bank влітку почне скорочувати свій бізнес у РФ

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявив, що в третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Є очікування, що імплементація виконання припису ЄЦБ почнеться в третьому кварталі, навряд чи раніше. Зараз ми складаємо план і аналізуємо, що можна зробити і що доведеться зробити. Потім оцінимо ефект та те, як це вплине на результати фінустанови за рік", — заявив Штробль.

Глава групи також пояснив, що скорочення бізнесу в РФ передбачає майже повну зупинку кредитування - банк чекатиме на погашення вже виданих позик і не видаватиме нових «за кількома винятками».

До 2026 року «Райффайзен» має зменшити видачу кредитів клієнтам на 65% порівняно з третім кварталом 2023 року. Таке саме зменшення має відбутися і у сегменті міжнародних платежів.

При цьому Штробль підкреслив, що в Raiffeisen Bank вважають продаж російського бізнесу найшвидшим і прозорішим способом виходу з ринку.

Він додав, що за останні два роки група отримала заяви про зацікавленість багатьох російських та іноземних партнерів.

Раніше повідомлялося, що Raiffeisen Bank очікує, що ЄЦБ незабаром звернеться до нього з проханням прискорити скорочення свого бізнесу в Росії. Як повідомив прессекретар Raiffeisen Bank International Крістоф Данц, наразі правління найбільшого західного банку, який продовжує працювати в РФ, вважає продаж російського “Райффайзен Банку” оптимальним варіантом деконсолідації.

Raiffeisen Bank: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомство пішло на поступки й призупинило цей статус для банку. Україна продовжує закликати найбільший західний банк у Росії розірвати свої зв’язки з Москвою.