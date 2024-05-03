Raiffeisen Bank летом начнет сокращать свой бизнес в РФ

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет выполнять распоряжения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Есть ожидание, что имплементация выполнения предписания ЕЦБ начнется в третьем квартале, вряд ли раньше. Сейчас мы составляем план и анализируем, что можно сделать и что придется сделать. Затем оценим эффект и то, как это повлияет на результаты финучреждения за год", — заявил Штробль.

Глава группы также пояснил, что сокращение бизнеса в РФ предполагает почти полную остановку кредитования - банк будет ждать погашения уже выданных ссуд и не будет выдавать новых «за несколькими исключениями».

К 2026 году Райффайзен должен уменьшить выдачу кредитов клиентам на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же уменьшение должно произойти и в сегменте международных платежей.

При этом Штробль подчеркнул, что в Raiffeisen Bank считают продажу российского бизнеса самым быстрым и прозрачным способом выхода из рынка.

Он добавил, что за последние два года группа получила заявления о заинтересованности многих российских и зарубежных партнеров.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen Bank ожидает, что ЕЦБ в скором времени обратится к нему с просьбой ускорить сокращение своего бизнеса в России. Как сообщил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International Кристоф Данц, в настоящее время правление крупнейшего западного банка, который продолжает работать в РФ, считает продажу российского Райффайзен Банка оптимальным вариантом деконсолидации.

Raiffeisen Bank: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение , не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладываются.

Как писали журналисты, в течение первых девяти месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка. Украина призвала крупнейший западный банк России разорвать свои связи с Москвой.