Raiffeisen Bank ожидает обращения от ЕЦБ относительно выхода с рынка РФ

Австрийский Raiffeisen Bank International (РБИ) ожидает, что Европейский центральный банк в скором времени обратится к нему с просьбой ускорить сокращение своего бизнеса в России.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что согласно проекту требований, кредиты клиентам значительно сократятся к 2026 году, до 65% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, равно как и международные платежи из РФ.

В банке заявили, что проект требований ЕЦБ выходит далеко за рамки собственных планов Raiffeisen Bank по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может негативно отразиться на возможности продажи АО Райффайзенбанк.

"Raiffeisen Bank стремится добиться деконсолидации АО Райффайзенбанк, в том числе путем продажи этого подразделения", - говорится в сообщении финучреждения.

Как сообщил пресс-секретарь RBI Кристоф Данц, в настоящее время правление Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейшего западного банка, продолжающего работать в РФ, считает продажу российского Райффайзен Банка оптимальным вариантом деконсолидации.

Raiffeisen Bank разместил тысячи объявлений о вакансиях в РФ

Российский "Райффайзенбанк" за несколько месяцев с декабря 2023 года разместил более 2400 объявлений о вакансиях в России, пишет издание Financial Times.

В одной из вакансий, опубликованной финучреждением, говорится, что его "ключевые цели - расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов".

В описании вакансии специалиста по противодействию отмыванию средств говорится об "амбициозных целях" "Райффайзенбанка" по "развитию бизнеса с финансовыми институтами". В других онлайн-объявлениях отмечается, что банк реализует стратегию роста в России.

Эти объявления противоречат неоднократным заявлениям руководства австрийской группы Raiffeisen о намерении уйти из России, отмечает FT. Пока он остается крупнейшей по объему операций западной кредитной организацией на российском рынке.

После того, как журналисты направили запрос в австрийскую Raiffeisen Bank International (RBI), ее гендиректор Йоханн Штробль приказал провести расследование. В свою очередь в российском филиале объяснили австрийскому руководству, что в объявлениях о вакансиях использовались шаблонные описания, которые забыли обновить после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Raiffeisen Bank: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение , не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладываются.

Как писали журналисты, в течение первых девяти месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка. Украина призвала крупнейший западный банк России разорвать свои связи с Москвой.

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