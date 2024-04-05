Raiffeisen Bank нашел оптимальный вариант выхода из РФ

Правление Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейшего западного банка, продолжающего работать в РФ, считает продажу российского Райффайзен Банка оптимальным вариантом деконсолидации.

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Об этом сообщил пресс-секретарь RBI Кристоф Данц в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Правление RBI обязано в соответствии с законодательством об акционерных обществах минимизировать убытки для акционеров. После тщательного рассмотрения этого вопроса правление RBI пришло к выводу, что лучшим решением для акционеров RBI является деконсолидация "Райффайзенбанка Россия". Лучшим вариантом является продажа", - подчеркнул Данц.

Он отметил, что если реализация этого варианта будет невыполнимой, альтернативой может стать обособление российского "Райффайзена" от RBI.

"Что касается потенциального соглашения со Strabag : RBI продолжает работать над соглашением, но пока не может назвать сроки возможного его закрытия", - добавил он.

Протестующие в Вене потребовали от Raiffeisen выйти из РФ

В Вене 4 апреля прошла акция с призывом к членам правления Raiffeisen Bank закрыть бизнес в России. Соответствующая петиция набрала голоса 50 тысяч европейцев, пишет Экономическая правда.

Отмечается, что активисты собрались у арены Wiener Stadthalle в Вене.

Накануне стало известно, что петиция WeMove Europe, организованная в партнерстве с B4Ukraine Coalition и BankTrack, собрала более 50 тысяч подписей 4 апреля, в день общего ежегодного собрания банка.

В B4Ukraine отмечают, что австрийский Raiffeisen Bank International является крупнейшим иностранным банком до сих пор присутствующим в России, на него приходится примерно четверть переводов в евро в страну, он обслуживает до 50% всех денежных потоков между Россией и остальным миром.

В прошлом году банк получил рекордные доходы в России в размере 1,35 млрд евро (1,47 млрд долларов) – почти половину мировой прибыли финучреждения, полученной в прошлом году.

Протестующие заявляют, что многие банки, в частности, Société Générale, BNP Paribas и Crédit Agricole, уже вышли из государства-агрессора, однако Raiffeisen до сих пор платит миллионные налоги Кремлю, укрепляя его военную машину.

"Москва совершила военные преступления, такие как умышленные удары по больницам и принудительные депортации детей. Наше коллективное давление показывает, что вся Европа наблюдает. Нам надоела двойная игра этого банка, мы требуем действий!", – заявили активисты.

Raiffeisen Bank: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение , не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладываются.

Как писали журналисты, в течение первых девяти месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка. Украина призвала крупнейший западный банк России разорвать свои связи с Москвой.