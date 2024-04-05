Raiffeisen Bank знайшов оптимальний варіант виходу з РФ

Правління Raiffeisen Bank International (RBI), найбільшого західного банку, який продовжує працювати в РФ, вважає продаж російського “Райффайзен Банку” оптимальним варіантом деконсолідації.

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Про це повідомив прессекретар RBI Крістоф Данц у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" .

"Правління RBI зобов'язане відповідно до законодавства про акціонерні товариства мінімізувати збитки для акціонерів. Після ретельного розгляду цього питання правління RBI дійшло висновку, що найкращим рішенням для акціонерів RBI є деконсолідація "Райффайзенбанку Росія". Кращим варіантом є продаж", - підкреслив Данц.

Він наголосив, що якщо реалізація цього варіанту буде нездійсненною, альтернативою може стати відокремлення російського "Райффайзена" від RBI.

"Що стосується потенційної угоди зі Strabag: RBI продовжує працювати над угодою, але наразі не може назвати терміни можливого її закриття", - додав він.

Протестувальники у Відні вимагали від Raiffeisen вийти з РФ

У Відні 4 квітня пройшла акція з закликом до членів правління Raiffeisen Bank закрити бізнес у Росії. Відповідна петиція набрала голоси 50 тисяч європейців, пише Економічна правда.

Зазначається, що активісти зібралися біля арени Wiener Stadthalle у Відні.

Напередодні стало відомо, що петиція WeMove Europe, організована в партнерстві з B4Ukraine Coalition і BankTrack, зібрала понад 50 тисяч підписів 4 квітня, у день загальних щорічних зборів банку.

У B4Ukraine наголошують, що австрійський Raiffeisen Bank International AG є найбільшим іноземним банком досі присутнім у Росії, на нього припадає приблизно чверть переказів у євро до країни, він обслуговує до 50% усіх грошових потоків між Росією та рештою світу.

Торік банк отримав рекордні прибутки в Росії у розмірі 1,35 млрд євро (1,47 млрд доларів) - майже половину світового прибутку фінустанови, отриманого торік.

Протестувальники заявляють, що багато банків, зокрема Société Générale, BNP Paribas і Crédit Agricole, вже вийшли з держави-агресора, проте Raiffeisen досі сплачує мільйонні податки Кремлю, зміцнюючи його воєнну машину.

"Москва скоїла воєнні злочини, такі як навмисні удари по лікарнях та примусові депортації дітей. Наш колективний тиск показує, що вся Європа спостерігає. Нам набридла подвійна гра цього банку, ми вимагаємо дій!", – заявили активісти.

Raiffeisen Bank: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомство пішло на поступки й призупинило цей статус для банку. Україна продовжує закликати найбільший західний банк у Росії розірвати свої зв’язки з Москвою.