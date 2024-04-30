Мегатрейд СМ - надійний постачальник будівельних матеріалів перевірений часом

У ці непрості для нашої країни часи компанія Мегатрейд СМ продовжує працювати та забезпечувати партнерів будівельними матеріалами.

Надійність та якість

Заснована у 2010 році, компанія Мегатрейд СМ завоювала довіру своїх клієнтів завдяки високій якості продукції, надійним поставкам і професійному підходу до кожного замовлення. За роки своєї діяльності компанія зуміла побудувати сильні партнерські зв'язки з провідними виробниками будівельних матеріалів як в Україні, так і за кордоном, що дозволяє їй пропонувати своїм клієнтам широкий вибір якісних товарів за конкурентоспроможними цінами.

В асортименті компанії представлена продукція відомих торгових марок: Sika, Kiesel, Chromoden, Floor Expert, Ceresit, Baumit, Budmajster, CemFix, Polisan, Flugger.

Рішення для професіоналів

У сучасному світі, де будівництво та розвиток інфраструктури мають велике значення, вибір надійного постачальника будівельних матеріалів стає критичним для успішної реалізації будівельних проектів. У цьому контексті, Мегатрейд СМ виступає як провідний гравець на ринку постачання будівельних матеріалів в Україні.

Переваги співпраці з компанією:

Надійність - компанія дбає про довгострокові відносини з клієнтами, тому гарантує надійність та стабільність у всіх аспектах співпраці. Висока якість - компанія працює тільки з надійними виробниками, чиї продукти відповідають найвищим стандартам якості та безпеки. Наявність продукції - компанія постійно підтримує та оновлює складські запаси продукції, які необхідні для своєчасного забезпечення потреб клієнтів. Широкий асортимент - компанія пропонуємо збалансований перелік продукції для різних будівельних напрямків. Конкурентоспроможні ціни - компанія надає адекватні та конкурентоспроможні ціни на всю продукцію, що надає нашим партнерам додаткові переваги. Професійна підтримка - компетентні фахівці компанії завжди надають консультацію та підбирають оптимальні рішення для кожного клієнта, враховуючи його потреби та вимоги. Доставка - завдяки розвиненій логістичній партнерської мережі, компанія забезпечує швидку та безпечну доставку будівельних матеріалів.

Завдяки цим перевагам Мегатрейд СМ є одним із лідерів у сфері постачання будівельних матеріалів в Україні, завойовуючи нові позиції та підтримуючи високий рівень довіри серед клієнтів.

Асортимент продукції

Компанія має широкій асортиментом будівельних матеріалів, які враховують багато потреб для будівництва та ремонту:

Будівельні суміші (стяжки, самовирівнювальні, ремонтні, гідроізоляційні, штукатурні та клеючі суміші);

Грунтовки та добавки (для підлоги, стін, бетону, дерева, металу);

Клеї та фіксатори (для паркету, ПВХ, LVT і кварц-вінілової плитки, ковроліну і килимових покриттів, лінолеуму, штучної трави, спортивних покриттів, шпалер та склохолстів, керамічної плитки);

(для паркету, ПВХ, LVT і кварц-вінілової плитки, ковроліну і килимових покриттів, лінолеуму, штучної трави, спортивних покриттів, шпалер та склохолстів, керамічної плитки); Промислові та декоративні підлоги (допінги, наливні, епоксидні і поліуретанові підлоги);

Гідроізоляція (полімерна, полімерцементна, бітумна);

Фарби;

Шпаклівки та штукатурки;

Герметики і піни.

Можливість вибору з різноманіття продукції дозволяє вам ефективно планувати будівельні роботи, включаючи розподіл бюджету та часу.

Взаємовигідна співпраця

Завдяки поєднанню високої якості продукції, індивідуального підходу до кожного клієнта та надійності у поставках, компанія Мегатрейд СМ продовжує залишатися невід'ємною частиною будівельного сектору України, допомагаючи клієнтам реалізувати їх будівельні ідеї та досягати успіху у своїх проектах.