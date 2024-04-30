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Мегатрейд СМ - надійний постачальник будівельних матеріалів перевірений часом
У ці непрості для нашої країни часи компанія Мегатрейд СМ продовжує працювати та забезпечувати партнерів будівельними матеріалами.
Надійність та якість
Заснована у 2010 році, компанія Мегатрейд СМ завоювала довіру своїх клієнтів завдяки високій якості продукції, надійним поставкам і професійному підходу до кожного замовлення. За роки своєї діяльності компанія зуміла побудувати сильні партнерські зв'язки з провідними виробниками будівельних матеріалів як в Україні, так і за кордоном, що дозволяє їй пропонувати своїм клієнтам широкий вибір якісних товарів за конкурентоспроможними цінами.
В асортименті компанії представлена продукція відомих торгових марок: Sika, Kiesel, Chromoden, Floor Expert, Ceresit, Baumit, Budmajster, CemFix, Polisan, Flugger.
Рішення для професіоналів
У сучасному світі, де будівництво та розвиток інфраструктури мають велике значення, вибір надійного постачальника будівельних матеріалів стає критичним для успішної реалізації будівельних проектів. У цьому контексті, Мегатрейд СМ виступає як провідний гравець на ринку постачання будівельних матеріалів в Україні.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Переваги співпраці з компанією:
- Надійність - компанія дбає про довгострокові відносини з клієнтами, тому гарантує надійність та стабільність у всіх аспектах співпраці.
- Висока якість - компанія працює тільки з надійними виробниками, чиї продукти відповідають найвищим стандартам якості та безпеки.
- Наявність продукції - компанія постійно підтримує та оновлює складські запаси продукції, які необхідні для своєчасного забезпечення потреб клієнтів.
- Широкий асортимент - компанія пропонуємо збалансований перелік продукції для різних будівельних напрямків.
- Конкурентоспроможні ціни - компанія надає адекватні та конкурентоспроможні ціни на всю продукцію, що надає нашим партнерам додаткові переваги.
- Професійна підтримка - компетентні фахівці компанії завжди надають консультацію та підбирають оптимальні рішення для кожного клієнта, враховуючи його потреби та вимоги.
- Доставка - завдяки розвиненій логістичній партнерської мережі, компанія забезпечує швидку та безпечну доставку будівельних матеріалів.
Завдяки цим перевагам Мегатрейд СМ є одним із лідерів у сфері постачання будівельних матеріалів в Україні, завойовуючи нові позиції та підтримуючи високий рівень довіри серед клієнтів.
Асортимент продукції
Компанія має широкій асортиментом будівельних матеріалів, які враховують багато потреб для будівництва та ремонту:
- Будівельні суміші (стяжки, самовирівнювальні, ремонтні, гідроізоляційні, штукатурні та клеючі суміші);
- Грунтовки та добавки (для підлоги, стін, бетону, дерева, металу);
- Клеї та фіксатори (для паркету, ПВХ, LVT і кварц-вінілової плитки, ковроліну і килимових покриттів, лінолеуму, штучної трави, спортивних покриттів, шпалер та склохолстів, керамічної плитки);
- Промислові та декоративні підлоги (допінги, наливні, епоксидні і поліуретанові підлоги);
- Гідроізоляція (полімерна, полімерцементна, бітумна);
- Фарби;
- Шпаклівки та штукатурки;
- Герметики і піни.
Можливість вибору з різноманіття продукції дозволяє вам ефективно планувати будівельні роботи, включаючи розподіл бюджету та часу.
Взаємовигідна співпраця
Завдяки поєднанню високої якості продукції, індивідуального підходу до кожного клієнта та надійності у поставках, компанія Мегатрейд СМ продовжує залишатися невід'ємною частиною будівельного сектору України, допомагаючи клієнтам реалізувати їх будівельні ідеї та досягати успіху у своїх проектах.