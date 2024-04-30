Українські зірки відроджують українські народні казки

В епоху цифровізації та глобалізації, коли світ стає все більш одноманітним, ініціатива U.КРАЇНА КАЗОК з'являється, як важливий крок до збереження української ідентичності та культурних цінностей. Цей проєкт не лише відтворює чарівний світ українських народних казок, але й залучає до цього процесу відомих українських акторів, чиї голоси та таланти надихають нове покоління українців.

Роман Ясіновський — актор з глибоким розумінням сили слова та його впливу на молоде покоління. Його участь у проєкті, де він озвучив казку "Два брати і песиголовець" та обійняв посаду режисера озвучки, стала символом того, як мистецтво може слугувати мостом між поколіннями. Роман, зі своїм багатим досвідом у кіно та театрі, вкладає в кожне слово особливий сенс і емоцію, роблячи казку живою та захоплюючою для дітей.

Фото: Роман Ясіновський та його донька Варвара, facebook.com/luidgu

Актор додав, що, слухаючи казки, діти будуть дізнаватись про Україну та її традиції, відчувати себе частиною українського народу і це найголовніше завдання проєкту. “Казка — це пізнання світу. І батьки, через платформу U.КРАЇНА КАЗОК, зможуть допомагати дітям пізнавати цей світ”, — підкреслив Роман.

З цим погоджується і актор, музикант, телеведучий Михайло Кукуюк, зірка фільмів “Побачення в Вегасі” та “Свінгери”, який став частиною платформи та розповів про вплив українських казок на дітей.

Фото: Михайло Кукуюк

Михайло Кукуюк озвучив казку "Про тхора-тхорища, злого мужичища", яка буде доступна на платформі у двох форматах: аудіо та текст. Актор високо оцінив проєкт та закликав батьків звернути увагу на платформу: “Цей проєкт є містком у майбутнє. Ми маємо бути наповнені і просякнуті цією енергією і передавати її дітям, бо без цього життя стане пустим та нецікавим. Читання українських казок є кроком до того, щоб бути справжніми і не втратити свою основу, не перетворитись у колоса на глиняних ногах”.

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Відповідь надав український актор Григорій Бакланов, відомий своїми ролями в серіалі “Спіймати Кайдаша” та стрічках “Черкаси” і “Пекельна хоругва ”, що також став одним з голосів проєкту U.КРАЇНА КАЗОК.

“Важливо, щоб мова дитині була справді рідною, нею треба дихати, мислити нею. Не треба все перекладати на вчителів, владу тощо. Усе залежить від нас. Я знаю родини, де батьки розмовляють з дітьми виключно українською, хоча самі нею погано володіють або так і не перейшли. Та вони прагнуть, щоб діти не переживали ці проблеми, які у нас є зараз і їхнє майбутнє було краще, а відтак було краще і майбутнє країни”.

Григорій Бакланов озвучив "Казку про щастя", яка буде доступна на платформі U.КРАЇНА КАЗОК у двох форматах: аудіо та текст.

Віктор Жданов, своєю чергою, через казку "Чому бувають хвилі у Чорному морі" розкриває слухачам красу української природи та людських вчинків.

Відомий актор, батько та голос однієї з казок на платформі U.КРАЇНА КАЗОК ділиться своїми думками про важливість українських народних казок у збереженні культурної ідентичності.

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"Ми виховували своїх дітей на казках. Читали українські та закордонні, адже казка – це форма подачі матеріалу: справедливість, добро, що перемагає зло. Ми хотіли, щоб наші діти росли, ставали кращими, ставали справжніми людьми, громадянами з совістю, добротою та чутливістю. Але життя – далеко не казка. Воно буває набагато складніше. Так що над цим треба теж трошки замислитись, пишучи казки або трактуючи їх, розповідаючи".

Для Віктора та його родини спільне читання казок завжди було важливою традицією. Це не лише спосіб провести час разом, але й можливість прищепити дітям любов до української мови та культури.

"U.КРАЇНА КАЗОК – це надзвичайно важливий проєкт для сучасних українських сімей. Це можливість зберегти та передати через покоління хто ми і ким прагнемо бути. Завдяки платформі діти можуть отримати доступ до автентичних українських казок у цікавому та доступному форматі", — говорить актор.

Сьогодні українські культурні цінності стикаються з численними викликами. Україномовного контенту порівняно мало, з читанням конкурують десятки і сотні різних розваг та видів відпочинку, тому збереження українських казок та їх роль в лагідній українізації суспільства стає все більш актуальною.

Проєкт U.КРАЇНА КАЗОК відкриває перед нами вікно у світ, де кожна казка є ключем до розуміння глибинних цінностей українського народу. Ці історії, оживлені голосами відомих акторів, стають більш ніж просто розповідями — вони стають живим спадком, що передається з покоління в покоління.

Сьогодні українські культурні цінності стикаються з численними викликами. Україномовного контенту порівняно мало, з читанням конкурують десятки і сотні різних розваг та видів відпочинку, тому збереження українських казок та їх роль в лагідній українізації суспільства стає все більш актуальною.

Проєкт U.КРАЇНА КАЗОК відкриває перед нами вікно у світ, де кожна казка є ключем до розуміння глибинних цінностей українського народу. Ці історії, оживлені голосами відомих акторів, стають більш ніж просто розповідями — вони стають живим спадком, що передається з покоління в покоління.

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