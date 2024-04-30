Украинские звезды возрождают украинские народные сказки

В эпоху цифровизации и глобализации, когда мир становится все более однообразным, инициатива U. Страна сказок появляется, как важный шаг к сохранению украинской идентичности и культурных ценностей. Этот проект не только воссоздает волшебный мир украинских народных сказок, но и вовлекает в этот процесс известных украинских актеров, чьи голоса и таланты вдохновляют новое поколение украинцев.

Роман Ясиновский – актер с глубоким пониманием силы слова и его влияния на молодое поколение. Его участие в проекте, где он озвучил сказку "Два брата и песиголовца" и занял должность режиссера озвучки, стало символом того, как искусство может служить мостом между поколениями. Роман, со своим богатым опытом в кино и театре, вкладывает в каждое слово особый смысл и эмоцию, делая сказку живой и увлекательной для детей.

Фото: Роман Ясиновский и его дочь Варвара, facebook.com/luidgu

Актер добавил, что, слушая сказки, дети будут узнавать Украину и ее традиции, чувствовать себя частью украинского народа и это самая главная задача проекта. “Сказка – это познание мира. И родители, через платформу U.СТРАНА СКАЗОК , смогут помогать детям познавать этот мир”, — подчеркнул Роман.

С этим соглашается и актер, музыкант, телеведущий Михаил Кукуюк, звезда фильмов Свидание в Вегасе и Свингеры, который стал частью платформы и рассказал о влиянии украинских сказок на детей.

Фото: Михаил Кукуюк

Михаил Кукуюк озвучил сказку "О хорьке-хорище, злом мужичище", которая будет доступна на платформе в двух форматах: аудио и текст. Актер высоко оценил проект и призвал родителей обратить внимание на платформу: Этот проект является мостиком в будущее. Мы должны быть наполнены и пропитаны этой энергией и передавать ее детям, потому что без этой жизни станет пустой и неинтересной. Чтение украинских сказок является шагом к тому, чтобы быть настоящими и не потерять свое основание, не превратиться в колосс на глиняных ногах”.

Как в семье популяризировать украинский контент: книги, мультфильмы, фильмы?

Ответ предоставил украинский актер Григорий Бакланов, известный своими ролями в сериале "Поймать Кайдаша" и лентах "Черкассы" и "Адская хоругвь", который также стал одним из голосов проекта U.СТРАНА СКАЗОК.

“Важно, чтобы язык ребенку был действительно родным, им нужно дышать, мыслить им. Не надо все переводить на учителей, власть и т.д. Всё зависит от нас. Я знаю семьи, где родители разговаривают с детьми исключительно на украинском, хотя сами им плохо владеют или так и не перешли. Но они стремятся, чтобы дети не переживали эти проблемы, которые у нас есть сейчас и их будущее было лучше, а значит, было лучше и будущее страны”.

Григорий Бакланов озвучил "Сказку о счастье", которая будет доступна на платформе U.СТРАНА СКАЗОК в двух форматах: аудио и текст.

Виктор Жданов в свою очередь через сказку "Почему бывают волны в Черном море" раскрывает слушателям красоту украинской природы и человеческих поступков.

Известный актер, отец и голос одной из сказок на платформе U. Страна сказок делится своими мыслями о важности украинских народных сказок в сохранении культурной идентичности.

Каким опытом вашей семьи вы хотели бы поделиться?

"Мы воспитывали своих детей на сказках. Читали украинские и зарубежные, ведь сказка – это форма подачи материала: справедливость, добро, что побеждает зло. Мы хотели, чтобы наши дети росли, становились лучше, становились настоящими людьми, гражданами с совестью, добротой и чувствительностью. Но жизнь – далеко не сказка. Оно бывает намного сложнее.

Для Виктора и его семьи чтение сказок всегда было важной традицией. Это не только способ провести время вместе, но и возможность привить детям любовь к украинскому языку и культуре.

" U.СТРАНА СКАЗОК – это чрезвычайно важный проект для современных украинских семей. Это возможность сохранить и передать через поколения кто мы и кем стремимся быть. Благодаря платформе дети могут получить доступ к аутентичным украинским сказкам в интересном и доступном формате", — говорит актер.

Сегодня украинские культурные ценности сталкиваются с многочисленными вызовами. Украиноязычного контента сравнительно мало, с чтением конкурируют десятки и сотни разных развлечений и видов отдыха, поэтому сохранение украинских сказок и их роль в ласковой украинизации общества становится все более актуальной.

Проект U.СТРАНА СКАЗОК открывает перед нами окно в мир, где каждая сказка является ключом к пониманию глубинных ценностей украинского народа. Эти истории, оживленные голосами известных актеров, становятся более чем просто рассказами – они становятся живым наследием, которое передается из поколения в поколение.

Сегодня украинские культурные ценности сталкиваются с многочисленными вызовами. Украиноязычного контента сравнительно мало, с чтением конкурируют десятки и сотни разных развлечений и видов отдыха, поэтому сохранение украинских сказок и их роль в ласковой украинизации общества становится все более актуальной.

Проект U.СТРАНА СКАЗОК открывает перед нами окно в мир, где каждая сказка является ключом к пониманию глубинных ценностей украинского народа. Эти истории, оживленные голосами известных актеров, становятся более чем просто рассказами – они становятся живым наследием, которое передается из поколения в поколение.

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