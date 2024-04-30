Новий законопроєкт про азартні ігри несе ризики корупції та зниження держконтролю, - Голова UGC

НАЗК має перевірити на корупційність «антигемблінговий» законопроєкт № 9256-д, який парламент ухвалив у першому читанні 24 квітня 2024 року. На думку Голови Всеукраїнської ради гемблінгу Антона Кучухідзе, текст документа містить низку корупційних складників, що можуть негативно вплинути як на ринок азартних ігор, так і на економіку країни загалом.

Голова UGC уже звернувся до НАЗК з офіційним листом щодо потреби проведення ретельної антикорупційної експертизи низки положень законопроєкту.

Кучухідзе вважає, що запропоновані в законопроєкті 9256-д зміни до Закону України «Про рекламу» позбавляють усіх легальних організаторів азартних ігор права на рекламування своїх послуг. Крім цього, прирівнюють спонсорство до реклами й змушують багатьох із них переходити в тінь.

Законопроєкт також містить норму про ліквідацію КРАІЛ та створення двох окремих органів: одного — для регулювання букмекерської діяльності, онлайн-казино, закладів казино, а другого — для регулювання ринку лотерей. Це спричинить зниження державного регуляторного впливу на ринок.

Крім того, є ризик перешкоджання діяльності іноземних інвесторів через унеможливлення їхніх інвестицій у вітчизняну сферу азартних ігор. Адже в документі є норма щодо заборони бути організаторами азартних ігор усім, хто «володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, що здійснює збройну агресію проти України», яка не містить обмежень у часі. Наразі під цю статтю підпадають усі міжнародні бренди азартних ігор, які коли-небудь проводили діяльність на території росії, але одразу після початку широкомасштабного вторгнення вийшли з ринку країни.

Голова UGC наголошує на тому, що законопроєкт навмисно оперує двозначними фразами, «напівнормами» та оцінювальними судженням, чим створює підґрунтя для корупційної діяльності.