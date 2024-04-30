Новый законопроект об азартных играх несет риски коррупции и снижения госконтроля, - Глава UGC

НАПК должен проверить на коррупционность «антигемблинговый» законопроект № 9256-д, который парламент принял в первом чтении 24 апреля 2024 года. По мнению Председателя Всеукраинского совета гемблинга Антона Кучухидзе, текст документа содержит ряд коррупционных составляющих, которые могут негативно отразиться как на рынке азартных игр, так и на экономике страны в целом.

Глава UGC уже обратился в НАПК с официальным письмом о необходимости проведения тщательной антикоррупционной экспертизы ряда положений законопроекта.

Кучухидзе считает, что предложенные в законопроекте 9256-д изменения в Закон Украины "О рекламе" лишают всех легальных организаторов азартных игр права на рекламирование своих услуг. Кроме того, приравнивают спонсорство к рекламе и заставляют многих из них переходить в тень.

Законопроект также содержит норму о ликвидации КРАИЛ и создании двух отдельных органов: одного – для регулирования букмекерской деятельности, онлайн-казино, заведений казино, а второго – для регулирования рынка лотерей. Это повлечет за собой снижение государственного регуляторного влияния на рынок.

Кроме того, есть риск препятствования деятельности иностранных инвесторов из-за невозможности их инвестиций в отечественную сферу азартных игр. Ведь в документе есть норма по запрету быть организаторами азартных игр всем, кто «владеет прямо или косвенно (через другое физическое или юридическое лицо) любой долей резидента иностранного государства, государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины», не содержащей ограничений времени. Сейчас под статью подпадают все международные бренды азартных игр, когда-либо проводивших деятельность на территории России, но сразу после начала широкомасштабного вторжения вышли с рынка страны.

Глава UGC отмечает, что законопроект намеренно оперирует двусмысленными фразами, «полунормами» и оценочными суждениями, чем создает основу для коррупционной деятельности.