Австрія розблокувала санкції ЄС після поступки України щодо Raiffeisen, – Reuters

Австрія схвалила 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії після того, як Україна прибрала Raiffeisen Bank International зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє Reuters.

Відень домагався видалення банку з переліку, який посилює громадський тиск на Raiffeisen, щоб той вийшов із Росії. У фінустанові заявляли, що готові зробити такий крок, але цього ще не відбулося.

Тепер на сайті Нацагентства із запобігання корупції вказано, що для Raiffeisen Bank International призупинено статус спонсора війни “на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії”.

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Raiffeisen Bank International потрапив до переліку міжнародних спонсорів війни в березні 2023 року. Тоді в НАЗК зазначали, що компанія через своє російське представництво визнає “Л/ДНР” і надає кредитні канікули та пільгові кредити окупантам.

У третьому кварталі 2022-го російський Raiffeisen Bank оновив рекорд чистого прибутку, заробивши 790 млн євро. Це в чотири рази більше ніж показник за аналогічний період попереднього року.

На російську “дочку” банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи. У 2022 році фінустанова перерахувала до держбюджету РФ 559 млн євро, що дорівнює вартості 95 ракет "Калібр".

Кілька днів тому про скарги Австрії на внесення Raiffeisen Bank International до списку повідомляв журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Своєю чергою агентство APA з посиланням на джерела інформувало, що Австрія захотіла провести юридичну експертизу 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Через це посли блоку 12 грудня не змогли домовитися про спільну позицію щодо потенційних обмежень. Однак у підсумку 15 грудня лідери країн Євросоюзу досягли згоди щодо пакета санкцій.

Спонсори війни: який вплив має перелік?

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

Станом на 17 грудня, в перелік включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi.

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Через внесення компаній у список деякі з них стикаються з корпоративним бойкотом. У червні Reuters повідомляло, що частина фірм Північної Європи припинила продаж продукції Mondelez, заявивши, що такий крок базується на рішенні українського НАЗК.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу фірму з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або:

надати реалістичний план виходу з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

припинити всі господарські операції в РФ, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Однак НАЗК ухвалювало й рішення, які не відповідають цим принципам: ще до поступок щодо Raiffeisen статус спонсора війни призупинили для OTP Bank. Це зробили, сподіваючись, що Угорщина розблокує 500 млн євро військової допомоги Україні від Європейського Союзу.

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