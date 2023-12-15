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В ЄС погодили 12-ий пакет санкцій проти Росії
14 грудня лідери країн Європейського Союзу дійшли згоди щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.
Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Існує політична згода щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії, хоча він буде офіційно прийнятий найближчими днями", написав він.
Йозвяк додав, що ЄС спробує ухвалити ще один санкційний пакет у другу річницю повномасштабної війни в Україні.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Додамо, що посли Європейського Союзу 12 грудня не змогли домовитися про спільну позицію щодо 12-го пакета санкцій проти РФ через позицію Австрії, яка захотіла провести юридичну експертизу потенційних обмежень.
Тоді Йозвяк повідомляв, що невдоволення Австрії викликав той факт, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.
Проте, вчора в Офісі президента повідомляли, що Європейський Союз вже близький до узгодження 12-го пакету санкцій проти Російської Федерації.
За інформацією радника керівника ОП, секретаря Міжнародної санкційної групи Єрмака - Макфола Владислава Власюка, компроміс щодо всіх питань майже досягнуто. Він розкрив окремі деталі щодо положень, які викликали деяке непогодження від окремих європейських країн. Зокрема, Словаччина та Угорщина не підтримали санкції щодо "Росатому", і це положення було вилучено з 12-го пакету.