Євросоюз майже готовий затвердити 12-й пакет санкцій проти Росії - ОП

За інформацією радника керівника Офісу Президента України, секретаря Міжнародної санкційної групи Єрмака - Макфола Владислава Власюка, Європейський Союз вже близький до узгодження 12-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Про це він розповів у інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, цей пакет має враховувати пріоритетні положення для України, зокрема уникнення порушення "стелі цін" на російську нафту, обмеження постачання мікроелектроніки та реекспорт товарів через треті країни.

Радник також зазначив, що компроміс щодо всіх питань майже досягнуто, і розкрив окремі деталі щодо положень, які викликали деяке непогодження від окремих європейських країн. Зокрема, Словаччина та Угорщина не підтримали санкції щодо "Росатому", і це положення було вилучено з 12-го пакету.

Щодо затримки пакету через діяльність австрійського банку Raiffeisen Bank у Росії, Власюк висловив впевненість, що компромісні рішення будуть знайдені, і це не завадить ухваленню нових санкцій.

"Мені відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції, яке формує цей список, проводить певні консультації з представниками Raiffeisen Bank. Думаю, що компромісні рішення будуть знайдені. І відповідно австрійський уряд буде задоволений компромісами між НАЗК і Raiffeisen Bank. Не думаю, що через це не буде ухвалено 12-й санкційний пакет", – зауважив він.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу 12 грудня не змогли домовитися про спільну позицію щодо наступного пакета санкцій проти РФ через позицію Австрії, яка захотіла провести юридичну експертизу потенційних обмежень.

Додамо, у 12-му пакеті за офіційними даними, передбачаються обмеження проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб, нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи з посилення стелі ціни на нафту. Пакет міститиме заборону на експорт верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї.