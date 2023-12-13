Австрія завадила фіналізації нових санкцій ЄС проти Росії, – ЗМІ

Посли Європейського Союзу 12 грудня не змогли домовитися про спільну позицію щодо наступного пакета санкцій проти РФ. Це сталося через позицію Австрії, яка захотіла провести юридичну експертизу потенційних обмежень. Як передає "Укрінформ", про це повідомило агентство APA з посиланням на джерела.

Зазначається, що Австрія зареєструвала "застереження про перевірку".

Відповідно, перед тим, як буде досягнуто остаточної згоди, Міністерство закордонних справ і Федеральна канцелярія Австрії мають провести юридичну експертизу 12-го пакета санкцій.

За словами журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, Австрія скаржиться на те, що Україна внесла Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Санкції проти Росії: що передбачає 12-й пакет?

Обговорення нових антиросійських санкцій очікується на саміті лідерів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

За офіційними даними, передбачаються обмеження проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб, нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи з посилення стелі ціни на нафту.

Як писало Bloomberg, пакет міститиме, серед іншого, заборону на експорт верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї.

Також ітиметься про заборону на імпорт алмазів із РФ та експорт хімікатів, літієвих батарей, термостатів, двигунів та сервоприводів для безпілотників до країни-агресорки.

Очікується, що завдяки цьому бюджет Росії недоотримає близько 5 млрд євро.

Основна мета цих санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити існуючі обмеження, годувати свою військову машину, а також у скороченні джерела доходів РФ.

Зауважимо, що в Австрії висловлювали претензії і щодо початку перемовин про вступ України в ЄС, що також обговорюватиметься на саміті. Федеральний канцлер Австрій Карл Негаммер днями заявив, що його країна не погодиться на старт переговорів з Україною за нинішніх умов.

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