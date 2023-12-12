Вступ України в ЄС. Австрію не влаштовують умови, за яких можуть початися перемовини

Австрія не погодиться на початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу за нинішніх умов. Про це заявив федеральний канцлер Карл Негаммер, передає пресслужба Національної ради (парламенту) Австрії.

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"Для України не повинно бути преференцій, особливо щодо Боснії та Герцеговини, яка зараз також веде переговори про вступ", – процитували там Негаммера.

За словами канцлера, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не консультувалася з очільниками урядів країн-членів ЄС перед тим, як порушити питання про перспективу переговорів про вступ України до блоку.

При цьому Негаммер сказав про підтримку Євросоюзу в питанні солідарності з Україною, але без порушення нейтралітету республіки. Насамперед це стосується фінансової допомоги.

Як додали в пресслужбі Національної ради, тема початку переговорів про вступ України до ЄС спричинила дебати в парламентському комітеті, куди були запрошені канцлер Карл Негаммер та глава МЗС Александер Шалленберг.

Австрійська партія свободи (FPÖ) виступила проти перемовин, а також закликала уряд країни ветувати збільшення бюджету ЄС, яке передбачає кошти для України, й вимагати припинення санкцій проти РФ. Проте ця пропозиція не отримала більшості голосів.

Перемовини про вступ до ЄС: проблеми для України

У листопаді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейській раді рекомендують розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Це та інші питання обговорюватимуться на саміті лідерів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня. Також ітиметься про надання Україні допомоги на 50 млрд євро протягом чотирьох років.

Але Reuters писало, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти виділення коштів. А його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.

Що стосується вступу України в ЄС, то Орбан запропонував Євросоюзу відкласти питання членства на 5-10 років, а поки що укласти з Києвом договір про стратегічне партнерство.